شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يونيو من المصرية للاتصالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت الشركة المصرية للاتصالات WE موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي القادمة عن شهور أبريل ومايو ويونيو ليكون موعد الإعلان عن الفاتورة وبدء السداد يوم 15 يوليو المقبل، مع منح فترة سماح لمدة شهر للسداد.

وأتاحت الشركة للعملاء غير مسددي فاتورة التليفون الأرضي عن شهر إبريل الماضي الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي والسداد، قبل قطع الخدمة عنهم يوم 15 يونيو، وذلك عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات.

ويمكنك إذا كنت لم تسدد فاتورة شهر إبريل بعد الاستعلام عن الفاتورة، أما لو كنت قمت بالسداد لفاتورة ابريل ستظهر لك رسالة فحواها: «لا توجد فواتير مستحقة».

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات WE

تستطيع الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون من خلال الإتصال بدليل التليفونات 140 من التليفون الأرضي، أو عبر الدخول على رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وإدخال رقم التليفون وكود المحافظة.والطريقة الثانية عن طريق الضغط على رابط فاتورة التليفون الأرضي من موقع المصرية للاتصالات والقيام بادخال رقم التليفون وكذلك كود المحافظة.

طرق دفع فاتورة التليفون الارضي المحددة من الشركة المصرية للاتصالات

يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال 12 طريقة معتمدة من الشركة المصرية للاتصالات ويجب أن تتعرف على تلك الطرق قبل الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لتجنب للزحام بسبب أزمة كوفيد-19 وللحفاظ على التباعد الاجتماعي

ويمكن دفع فاتورة التليفون المنزلي عبر تلك الطرق:

الدفع الالكتروني عبر موقع شركة WE.

ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنكي CIB والأهلي المصري.

سنترالات الشركة المصرية للاتصالات WE.

خدمة سداد.

مكاتب البريد.

خدمة فودافون كاش.

خدمة خدماتي.

خدمة أمان.

عبر خدمة فورى.

خدمة مصاري.

خدمة ممكن.

خدمة Bee.

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