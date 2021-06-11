شكرا لقرائتكم خبر عن هاني الناظر: كورونا يتحول إلى فيروس موسمي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، إن هناك فئتين حصلوا على مناعة ضد فيروس كورونا وهم المتعافين من الوباء والحاصلين على اللقاح.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك ارتفاع كبير في عدد البشر الذين أصبح لديهم أجسام مضادة الأمر الذي يجعل فيروس كورونا يتحول إلى فيروس ضعيف.

وكشف الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، أن فيروس كورونا سيتحول لفيروس موسمي كبقية الفيروسات السابقة، ويتم الحصول على لقاح سنوي للوقاية من الإصابة به.