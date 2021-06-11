شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط وإعدام أكثر من ١٠ أطنان أغذية وغلق مصنع لمنتجات الألبان بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة على المنشآت الغذائية بمدينة صان الحجر، يرافقه مراقب أول الأغذية بمديرية الشؤون الصحية، ومدير الإدارة الصحية بصان الحجر ومفتشي مكتب الأغذية بالإدارة الصحية، وذلك في إطار تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية بالمحافظة، لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، وحفاظاً على الصحة العامة.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط مصنع لمنتجات الألبان به نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع، لما يمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم ضبط ٩ أطنان ملح طعام لسوء التخزين، وإعدام طن ملح، و٢٥ كجم جبن رومي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما تم سحب ٢ عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير محضري جنحة صحية بمركز شرطة صان الحجر.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.