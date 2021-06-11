شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن مدينة ومركز طوخ الأحد 9 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن مدينة ومركز طوخ، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح الأحد المقبل، حتى السادسة مساءً.

وأوضحت الشركة- في بيان لها- أن الانقطاع نظراً لأعمال الجهاز التنفيذي بمرشحات المرحلة الثانية من توسعات المحطة المرشحة بالعبادلة تمهيداً لتشغيلها.

وأكد البيان أن الشركة ستقوم بتوفير بدائل بتشغيل جميع المحطات الإرتوازية وتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب، وفى حال طلبها الاتصال على رقم الخط الساخن ١٢٥.