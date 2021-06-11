شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي يكشف سر عداء الإخوان لـ«الأزهر الشريف» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن جماعة الإخوان تحاول تقزيم دور الأزهر لأنه لا يتوافق مع أغراضهم بل كاشف لزيفهم.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن دور الأزهر دور حقيقي، وهذه البلدان التي تستأمن على أبنائها الدارسين في الأزهر تؤمن إيمانا كبيرا وراسخا بقيمة الأزهر ودوره، ومن العجب أن يتحدى أصحاب الأفكار الضحلة والضئيلة والفاسدة منهجية الأزهر السمحة والمنضبطة والتي تزيد على 1000 عام من العطاء والاستمرار والرقي.

وحذر المفتي من الاستعلاء على الناس واحتكار الحق مؤكدا على أن منهج وفكر الإخوان يؤدى إلى الفرقة، وخلق أزمات في المجتمع ومن ثم الاستعلاء والذي يعد أحد الركائز الأساسية في فكر جماعة الإخوان الإرهابية من خلال احتكار الإيمان ودعوة المجتمع إلى انتهاج فكرهم.

وتابع مفتي الجمهورية أن هناك ازدواجية حقيقية في منهجية الإخوان عند الإفصاح عن أفكارهم، فهم يعلنون أفكارا أكثر تحررا وتفلتا في الثوابت أمام الغرب بخلاف ما يصرحون به في البلدان المسلمة، وهذا يدل المعيار الميكافيلي «الغاية تبرر الوسيلة» من أجل الوصول لأغراضهم ومصالحهم الذاتية وهي أساليب تحكمها الأهواء والرغبات الشخصية، كما حدث مؤخرًا من زعماء الإخوان في مسألة العلاقات الثنائية الحميمية وغير المشروعة بين الذكر والذكر وبين الأنثى والأنثى.