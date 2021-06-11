شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لا يصلح المنتمي لجماعة الإخوان في إصدار الفتاوى؟ المفتي يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن ازدواجية الإخوان تختلف كثيرا عن المنهجية العلمية التي يقوم عليها الفقه والإفتاء، فهي منهجية لا تتغير في الثوابت ولكن تتغير في الأمور المختلف فيها وفق ضوابط محددة، حتى إن الظروف الاستثنائية التي تفرض أحكامًا خاصة تزول بعد انتهاء هذه الظروف وهذا أيضا له ضوابط شرعية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مؤسسات الدولة المصرية ومنها المؤسسات الدينية منذ القدم قائمة على العطاء، فنجد مثلًا الأزهر الشريف قائم على العطاء فلا يقدم العلم للطلاب الوافدين إليه لأغراض سياسية، فهو يقدم العلم الشرعي الرصين لأبناء أكثر من 100 دولة إيمانًا بدوره الحقيقي وهو نشر النور والسماحة والاعتدال، وكذلك فنحن في دار الإفتاء عقدنا منذ سنوات مؤتمرًا لتأهيل وتدريب الطلاب الشرعيين في دول العالم الإسلامي وما زلنا ندرب ونعلم من أجل التصدي لأفكار المنظمات المتطرفة هناك التي قد تؤثر عليهم.

ولفت النظر إلى أن التصدر للفتوى والإفتاء لا يتوقف على مجرد الحصول على شهادة جامعية بل لابد له من التدريب والتأهيل العملي ولهذا نحرص دائمًا على التواصل مع المراكز الإسلامية المعتمدة بالخارج على تأهيل الذين يرغبون في تصدر الإفتاء فمثلًا هناك دورات تدريبية في الشهر القادم لتدريب 20 طالبا من جمهورية روسيا حتى إنهم هم من اقترحوا مواد برامج التدريب وهذا يدل على تفاعل الدار مع العالم الخارجي، وهذا يتماشى مع استعادة مصر لدورها التاريخي وفق المنهج الذي سلكه سيادة الرئيس منذ سنوات.