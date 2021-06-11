شكرا لقرائتكم خبر عن سرد قصص وحكى للأطفال بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعد قصر ثقافة موط بمحافظة الوادي الجديد سرد قصة بعنوان «التعاون والاتحاد قوة» قدمته ايمان يوسف، إلى جانب تقديم عرض فنون شعبية لفرقة التلقائين بموط، وقدم بيت ثقافة الجديدة سرد قصة بعنوان «التوفير وعدم الإنفاق والتبذير»، كما قدمت مكتبة الطفل والشباب بتنيدة سرد قصة بعنوان «حيوانات في التاريخ» من تأليف مصطفى حسن، وزينب محمد، وناقشت مكتبة الطفل والشباب ببغداد كتاب بعنوان «وقاية الاطفال من الأمراض» تأليف سناء عبدلله ابو زيد، كذلك ناقش بيت ثقافة ناصر الثورة كتاب «كيف تفهم سلوك الاطفال» تأليف رشدى فام منصور ناقشتها صفية محمد.

أقامت مكتبة شرق بولاق معرض لمنتجات الخوص، وعرض لمجموعة من أشغال الخوص من التراث الواحاتى، ونظم بيت ثقافة بولاق معرض فنون تشكيلية ضم مجموعة من الأعمال الفنية وتشغال الفوم، بينما قدم بيت ثقافة الراشدة برنامج ثقافى بمناسبة «يوم البيئة» تضمن محاضرة بعنوان «أهمية البيئة» حاضرها حسين محمد حجاب، وتناول فيها معنى البيئة وكيف نحافظ عليها وماهى أخطار التلوث والعوامل المؤثرة على علاقة الإنسان بالبيئة، بجانب أمسية شعرية وورشة للفنون التشكيلية وصلصال للاطفال، بالإضافة إلى فقرة مواهب للاطفال .

قدم بيت ثقافة المعصرة ورشة حكى بعنوان «الوطن والحرية» أحمد عبدربه، ولقاء مع مواهب في الشعر والغناء في كل من بيت ثقافة بلاط وبيت ثقافة صنعاء، وأعد بيت ثقافة المنيرة مجلة حائط في المعلومات العامة إلى جانب ألعاب ذهنية للاطفال، بينما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة مجلة حائط بعنوان «ترشيد استهلاك المياة والكهرباء»، ونظمت مكتبة الطفل والشباب بباريس بالخارجة مرسم بعنوان «الصيف»، وقدم قصر ثقافة الطفل بالخارجة مسابقة ثقافية في المعلومات العامة للاطفال، بينما نظم بيت ثقافة القصر ورشة فنية للتطريز على القماش.