شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيع وتوريد ٢٦ قطارًا مكيفًا للخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة النقل أنه جارٍ تصنيع وتوريد ٢٦ قطارًا مكيفًا للخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق في إطار خطة الوزارة لتحديث الخطين.

وأوضحت في بيان لها أنه جارٍ تصنيع وتوريد 6 قطارات مكيفة للخط الثانى لمترو الأنفاق (شبرا- المنيب) ومن المخطط وصول آخر قطار في ديسمبر 2021، وذلك ضمن خطة تطوير الخط الثاني، ويجرى تصنيع وتوريد 20 قطارًا مكيفًا للتشغيل على الخط الأول (حلوان – المرج).

وبالنسبة للخط الثالث، تم توريد عدد 10 قطارات مكيفة من إجمالى 32 قطارًا للخط الثالث لمترو الأنفاق وتوريد مكونات لعدد (2) قطار من إجمالى 11 قطارًا، سيتم تجميعها بشركة سيماف، ومخطط وصول آخر قطار في يوليو 2023.