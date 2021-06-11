شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح المشروبات التي تقوّي المناعة أهمها البرتقال بالجزر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، على صفحتها الرسمية، أهم الفيتامينات التي تقوّي المناعة، وقالت الوزارة إنها فيتامين «أ» و«ج»، ويمكن تقديمهما في مشروبات صحية وسريعة مثل عصير البرتقال بالجزر، وعصير اللبن الذهبي.. ونشرت الوزارة فيديو توضيحيا لمعرفة طريقة تحضيرهما بسهولة وبمكونات صحية تحافظ على صحة الطفل.

ومع زيادة الأبحاث والدراسات الخاصة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، بات العالم مع أخبار جديدة بشكل شبه يومى، ويظل الأخطر التأثير على الجهاز المناعى، حيث إن قرابة 30% من المتعافين من الإصابة بـ«كوفيد -19»، معرضون للإصابة بما يُعرف بـ«متلازمة ما بعد كورونا».

يذكر أن فيتامين ب يتنوع بين ب 1 حتى ب 12، وتوجد مصادر ب 12 بشكل أساسى في اللحوم ومنتجات الألبان، وبالتالى من يتبعون النمط الغذائى النباتى معرضون بشكل كبير للنقص في هذا الفيتامين، ومن مصادر هذا الفيتامين البيض، الجبن، اللبن، السمك، اللحوم الحمراء، والكبدة، فيما تكمن أهمية فيتامين ب6 في مساعدة الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة، وتعزيز قدرة الجسم على محاربة العدوى، في حين تحتاج الحوامل والمرضعات إلى فيتامين ب6 لمساعدة أدمغة الأجنة والأطفال في التطور بشكل طبيعى، وتأتى مصادره من الحمص والتونة والسلمون والحبوب الكاملة، والكبدة، وصدور الدجاج، والبطيخ والبطاطا والسبانخ.