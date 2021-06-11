شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف لأئمة الإسكندرية: استخدام السوشيال ميديا في نشر الفكر المستنير ضرورة العصر وواجب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، معسكر ابو بكر الصديق في الاسكندرية، ولقاء الأئمة والوعاظ اليوم الجمعة وك في إطار الدور التنويري والتثقيفي للأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

والتقى الوزير ووكيل الازهر، الأئمة والوعاظ في حضور الدكتور نظير محمد محمد النظير أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور حسن صلاح الصغير أمين عام هيئة كبار العلماء، وقيادات الوزارة.

وفي بداية كلمته توجه وزير الأوقاف بالشكر والتقدير للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على اهتمامه بالعلماء والأئمة والوعاظ لنشر صحيح الدين في مصر والعالم في ضوء ريادة مصر في نشر الفكر الوسطي المستنير، مؤكدًا أن استخدام السوشيال ميديا في نشر الفكر المستنير يعد ضرورة العصر وواجب الوقت، فالنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، لأن كل شريحة تتعامل مع موقع معين من السوشيال ميديا، وقد بلغت صفحات التواصل أكثر من عشرين موقعا وصفحة قناة تعنى بنشر الفكر الوسطي المستنير منها عدد من الصفحات المتخصصة.

وفي كلمته وجه محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف الشكر لوزير الأوقاف على حسن الضيافة، ناقلًا تحية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهرالشريف وحرصه على أن تنطلق تلك القوافل مع استمرارها بين الأزهر والأوقاف، مؤكدًا أن هذه القوافل تأتي ضمن رسالة الأزهر العالمية لنشر صحيح الدين، وكلنا في خدمة الدعوة الإسلامية سواء أكنا وعاظًا أم أئمة، فنحن أصحاب رسالة وليست مجرد وظيفة، وهذه القوافل امتداد لتعاون الأزهر والأوقاف، مؤكدًا أن الدعوة لا يمكن أن تنفتح لها الآذان ولا القلوب إلا إذا كان الداعية مدركًا لواقع الأمة غير منفصل عنها .

وأكد الدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، على أنه من خلال هذه اللقاءات والقوافل يمكن أن نجني منتجا صحيحًا أصيلا يستطيع أن يجني ثماره الوطن والمواطن، مؤكدًا أننا في عصر لا بد أن نعدد فيه من الأدوات وننوع فيه من الوسائل .

وعلى هامش فعاليات المعسكر تفقد الحضور مكتبة معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية، وأشاد وكيل الأزهر الشريف بإصدارات وزارة الأوقاف ودورها في نشر الفكر الوسطي المستنير ومحاربة التطرف.

وأهدى وزير الأوقاف نسخة من كتاب الله (عز وجل) إكرامًا وتقديرًا مع بعض إصدارات الوزارة لوكيل الأزهر والوفد المرافق له، كما أهدى وكيل الأزهر درع الأزهر الشريف لوزير الأوقاف.

وزير الأوقاف لأئمة الاسكندرية: استخدام السوشيال ميديا فى نشر الفكر المستنير ضرورة العصر وواجب الوقت (صور)

وزير الأوقاف لأئمة الاسكندرية: استخدام السوشيال ميديا فى نشر الفكر المستنير ضرورة العصر وواجب الوقت (صور)

وزير الأوقاف لأئمة الاسكندرية: استخدام السوشيال ميديا فى نشر الفكر المستنير ضرورة العصر وواجب الوقت (صور)

وزير الأوقاف لأئمة الاسكندرية: استخدام السوشيال ميديا فى نشر الفكر المستنير ضرورة العصر وواجب الوقت (صور)