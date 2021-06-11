شكرا لقرائتكم خبر عن هاني الناظر يوضح موقف مريض السرطان من الحصول على لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، إنه يجب الحفاظ على اتباع الإجراءات الاحترازية وتطبيقها بشكل صارم وعدم التهاون فيها، مؤكدا أن قواعد النظافة العامة تحمي من كل الأمراض المُعدية.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب عدم التواجد نهائيا بأي أماكن بها تجمعات.

وتابع أنه يجب على الشخص المصاب بالسرطان ويحصل على علاج كيماوي عدم الحصول على اللقاح المضاد لكورونا في الوقت الحالي، لافتا إلى أن من قام بزراعة الكُلى عليه عدم الحصول على اللقاح.

وطالب الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، بضرورة الابتعاد عن عادة الأحضان، مردفًا: «مش لطيفة كل اتنين رجالة يحضنوا بعض».