شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء «رابط والتفاصيل» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء فتح باب التعيينات لعدد من الوظائف والتقديم لها لمدة 3 أسابيع.
وأوضحت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء إلى أنه يمكن معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالوظائف من خلال الرابط التالي:
https://cutt.us/LhAUu
وجاءت التخصصات المطلوبة كالتالي
1- مهندسين بمختلف التخصصات
(وقاية - تخطيط - أجهزة - تشغيل - اتصالات - صيانة - محلل تهديدات - جودة - سلامة - حاسبات - مفتش حماية - مفتش أمان - مهندس تدريب عام - تشغيل أنظمة - مواد وكواشف - برامج صيانة - إخصائي قياس - مهندس انظمة إخصائي فيزياء وتخصصات هندسية أخري كثيرة.
2 - أخصائي علوم (خريج كليات علوم)
3- الشؤون القانونية (العاملين في مجال المحاماة)
4 - مجموعة الوظائف الطبية (خاص بالأطباء)
5- محاسبين
6- وظائف التنمية الإدارية (باحث قانوني - أخصائي أمن - أخصائي شئون إدارية - اخصائي علاقات عامة - مترجم)
7- مجموعة الوظائف المكتبية (مندوبين أمن)
8 - الوظائف الفنية (فني مساحة - فني سلامة صوحة - ممرض - سكرتارية - سائقين - عمال)
التقديم باليد وسحب الملف فى مقر هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ميدان هشام بركات بحي مدينه نصر القاهرة.