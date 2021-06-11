شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء «رابط والتفاصيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء فتح باب التعيينات لعدد من الوظائف والتقديم لها لمدة 3 أسابيع.

وأوضحت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء إلى أنه يمكن معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالوظائف من خلال الرابط التالي:

https://cutt.us/LhAUu

وجاءت التخصصات المطلوبة كالتالي

1- مهندسين بمختلف التخصصات

(وقاية - تخطيط - أجهزة - تشغيل - اتصالات - صيانة - محلل تهديدات - جودة - سلامة - حاسبات - مفتش حماية - مفتش أمان - مهندس تدريب عام - تشغيل أنظمة - مواد وكواشف - برامج صيانة - إخصائي قياس - مهندس انظمة إخصائي فيزياء وتخصصات هندسية أخري كثيرة.

2 - أخصائي علوم (خريج كليات علوم)

3- الشؤون القانونية (العاملين في مجال المحاماة)

4 - مجموعة الوظائف الطبية (خاص بالأطباء)

5- محاسبين

6- وظائف التنمية الإدارية (باحث قانوني - أخصائي أمن - أخصائي شئون إدارية - اخصائي علاقات عامة - مترجم)

7- مجموعة الوظائف المكتبية (مندوبين أمن)

8 - الوظائف الفنية (فني مساحة - فني سلامة صوحة - ممرض - سكرتارية - سائقين - عمال)

التقديم باليد وسحب الملف فى مقر هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ميدان هشام بركات بحي مدينه نصر القاهرة.