أخبار مصر

فرص عمل بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء «رابط والتفاصيل»

0 نشر
هشام عمر عبد الحليم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء «رابط والتفاصيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء فتح باب التعيينات لعدد من الوظائف والتقديم لها لمدة 3 أسابيع.

وأوضحت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء إلى أنه يمكن معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالوظائف من خلال الرابط التالي:

https://cutt.us/LhAUu

وجاءت التخصصات المطلوبة كالتالي

1- مهندسين بمختلف التخصصات
(وقاية - تخطيط - أجهزة - تشغيل - اتصالات - صيانة - محلل تهديدات - جودة - سلامة - حاسبات - مفتش حماية - مفتش أمان - مهندس تدريب عام - تشغيل أنظمة - مواد وكواشف - برامج صيانة - إخصائي قياس - مهندس انظمة إخصائي فيزياء وتخصصات هندسية أخري كثيرة.

2 - أخصائي علوم (خريج كليات علوم)

3- الشؤون القانونية (العاملين في مجال المحاماة)

4 - مجموعة الوظائف الطبية (خاص بالأطباء)

5- محاسبين

6- وظائف التنمية الإدارية (باحث قانوني - أخصائي أمن - أخصائي شئون إدارية - اخصائي علاقات عامة - مترجم)

7- مجموعة الوظائف المكتبية (مندوبين أمن)

8 - الوظائف الفنية (فني مساحة - فني سلامة صوحة - ممرض - سكرتارية - سائقين - عمال)

التقديم باليد وسحب الملف فى مقر هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ميدان هشام بركات بحي مدينه نصر القاهرة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

قد تقرأ أيضا