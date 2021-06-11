شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالتي تعدٍ على مساحة 150 مترًا بمركز السادات في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية إن كافة أشكال التعديات وفي مقدمتها التعديات بالبناء المخالف، يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة، مشيرا إلى ضرورة أن تتضافر جهود كافة الأجهزة لإيقاف تلك التعديات، وذلك حرصا على مستقبل الأجيال القادمة وتوفير حياة كريمة لهم .

وقامت الوحدة المحلية بكفر داوود بمركز السادات بتنفيذ حالتي إزالة فورية بقرية كفر داوود الجديدة ومنطقة الجزار على مساحة 150 مترًا بناء بدون ترخيص، خارج الحيز العمراني، على أرض أملاك دولة.

فيما أكد بسيوني عيد، رئيس المدينة، أن المركز والمدينة بكامل أجهزته يتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات بنطاق المركز.