شكرا لقرائتكم خبر عن هاني الناظر يحدد لقاح كورونا المناسب لكل مرحلة عمرية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، إن كل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا الموجودة في مصر أو حتى المتعاقد عليها ولم تصل بعد، هي آمنة وحصلت على اعتماد منظمة الصحة العالمية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن كل اللقاحات مناسبة لجميع الأعمار ولا يوجد فرق بينها.

وتابع الدكتور هاني الناظر أن الحديث عن وجود فرق وأفضلية بين اللقاحات كلام كاذب لا يرقى عن كونه شائعات.

وأشار إلى أن بعض الأشخاص الذين يعانون من أمراض معينة يتم تحذيرهم من الحصول على التطعيم، ولهذا وزارة الصحة تسأل المواطن قبل حصوله على التطعيم.

وأردف الدكتور هاني الناظر أن السلالة المتحورة لفيروس كورونا في الهند لم تدخل مصر، مشيرا إلى أن الهنود بدأوا في السيطرة عليها.