إغلاق ميدان الحرية بالجيزة جزئيًا لمدة شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت محافظة الجيزة، تنفيذ جهاز مدينة حدائق أكتوبر أعمال مد خط مياه الشرب قُطر 1500 مم الخارج من محطة 6 أكتوبر الجديدة "الربع الثاني" وحتى محطة رفع الخزان الأوسط لخدمة منطقة الإسكان الاجتماعي ومدينة أحمد زويل في نطاق جهاز مدينة حدائق أكتوبر.

وأشارت المحافظة في بيان لها اليوم الجمعة، إلى أن الأمر سيستلزم قيام الإدارة العامة للمرور بالجيزة بإجراء إغلاقًا جزئيًا بميدان الحرية وتقاطعه مع طريق أحمد زويل بالتناوب لمدة شهر ابتداءً من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 12/6/2021 حتى الساعة 6 صباح يوم الأحد الموافق 11/7/2021 دون تعطيل للحركة المرورية.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسؤولي الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع جهاز مدينة حدائق أكتوبر والشركة المنفذة للأعمال باتخاذ ما يلزم نحو تسيير حركة المرور وضمان أمن وسلامة المواطنين، ووضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط مناطق الأعمال وتعيين الخدمات اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

وتهيب المحافظة، المواطنين من المارة وقائدي المركبات باتباع تعليمات اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لمنع التكدسات.