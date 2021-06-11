المعاينة في العثور على جثة وسط الزراعات: مجهول الهوية دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء محمد عبد التواب ملابسات العثور على جثة شخص مجهول الهوية بمنشأة القناطر.

تلقى العميد عمرو توفيق مأمور مركز منشأة القناطر إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص وسط الزراعات.

ووجه العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ للوقوف على ملابساتها.

معاينة المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر، أشارت إلى أن الجثة لشخص مجهول الهوية لا توجد به إصابات ظاهرية (طعنات - خنق).

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة مع فحص بلاغات التغيب خلال الأيام الماضية لتحديد هوية المتوفى.