شكرا لقرائتكم خبر عن هاني الناظر : علاج الفطر الأسود متوافر في الصيدليات ورخيص (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، إن الفطر الأسود ينمو على الأشياء التي يوجد بها رطوبة مثل الفاكهة وأوراق الخضروات.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفطر الأسود مرض نادر ويمكن أن يصيب الجلد ويحدث نثور أو حبوب أو قرحة.

وتابع الدكتور هاني الناظر أن الفطر الأسود يمكن أن يصيب الفم من الداخل والأغشية المخاطية أو الشفاة، وينتج عنه لون أسود كما يمكن أن يصيب العين والرئة.

وأشار إلى أن حالات الإصابة بالفطر الأسود أقل من النادر، وسبب انتشاره في الهند بعض الظروف البيئية هناك ساعدت على انتشاره وليس مرتبطًا بكورونا.

وأكد أنه لا خوف من الفطر الأسود حال ظهوره وتشخيصه مبكرًا، حيث إن هناك حقن لعلاجه وليس غالية السعر وتستخدم في علاج أمراض فطرية أخرى.