شكرا لقرائتكم خبر عن حقك مهضوم .. أحمد أمين يطلق مبادرة جديدة للاحتفال بعيد الأب وتكريمه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على غرار الاحتفال بعيد الأم يوم 21 مارس من كل عام، تحتفل العديد من الدول بعيد الأب يوم 21 يونيو من كل عام تقديرا لدوره، وقبل أيام من موعد عيد الأب، أعلن الفنان أحمد أمين بالتعاون مع إحدى المؤسسات الوطنية الكبرى، عن إطلاق مبادرة بعنوان «شكراً يا أبي» لتكريم الأب المصري تقديرا لجهوده التي لا تتوقف في سبيل سعادة الأسرة واستقرارها..

وأعرب الفنان أحمد أمين عن سعادته بمبادرة الاحتفال بيوم الأب، مشيراً إلى أهمية تقدير دور الأب وتفعيل تواجده بشكل أساسي في حياة أبنائه لتنشئة أسرة سوية ومتماسكة.

وخلال مؤتمر صحفي عقد للإعلان عن المبادرة، تم توجيه الدعوة إلى كل المؤسسات العامة والخاصة والحكومية والمجتمع المدني من أجل المشاركة في إحياء والمساعدة في أن يكون هذا اليوم احتفالاً وطنياً في كافة الجهات والأسر والمجتمعات، لرفع شأن الأب في المجتمع، وإعادة حقه المهضوم.

وأول من جاءته فكرة تخصيص يوم لتكريم الأب هي سونورا لويس سمارت دود من سبوكِين بولاية ميتشيجان بالولايات المتحدة في عام 1909م بعد أن استمعت إلى موعظة دينية في يوم الأم، وأرادت أن تكرم أباها وليم جاكسُون سمَارت، وكانت زوجة سمارت قد ماتت عام 1898م، وقام بمفرده بتربية أطفاله الستة، ولذلك قدمت سونورا عريضة تُوصى بتخصيص يوم للاحتفال بالأب، وأيدت هذه العريضة بعض الفئات.

ولا يحظى «عيد الأب» بالحفاوة الكبيرة التي يحظى بها عيد الأم سواء في مصر أو العالم أجمع، كون الأم دائما هي الأقرب لقلب الأبناء فضلا عن دورها الكبير الذي لا ينكره أحد في تربية أبنائها وتضحياتها الغالية من أجلهم...

وأعرب المهندس محمد العربي عن سعادته بإطلاق هذه المبادرة والتي تستهدف إعلاء قيم الشكر والعرفان لكل أب لأن الأب هو مصدر الثقة في حياة كل فرد، كما دعا العربي كل أبناء مصر للاحتفال بعيد الأب يوم 21 يونيو، والتعبير عن هذه المشاعر لآباءهم وان تكون هذه المبادرة فرصة للتعبير عن الامتنان لرب الأسرة.

وأضاف: اعتدنا تقدير الأم على دورها العظيم في مبادرات سابقة حققت نجاحاً باهراً مثل «شكراً يا امي» وعلينا الآن أن نرد الجميل إلى الأب ونقول له «شكراً يا أبي» على ما قدمه ومازال يقدمه من أجل اسرته ليصبح عيد الاب مثل عيد الأم تكريماً لملايين الأسر المصرية.

وجه الدعوة إلى كل المؤسسات العامة والخاصة والحكومية والمجتمع المدني من أجل المشاركة في إحياء والمساعدة في أن يكون هذا اليوم احتفالاً وطنياً في كافة الجهات والأسر والمجتمعات، لرفع شأن الأب في المجتمع، وإعادة حقه المهضوم.