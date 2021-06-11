شكرا لقرائتكم خبر عن حسام موافي : جلطة الرئة تعالج بالشك وليس باليقين.. والمريض يحصل على العلاج فورًا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن ما يحدث للرئة عند حدوث الجلطات.

وأضاف خلال تقديم برنامج ربي زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشريان صاحب الضغط العالي داخل الرئة يحمل دمًا غير مؤكسد، أما الوريد صاحب الضغط المنخفض فيحمل دما مؤكسدا، وفي حال فتح الوريد على الشريان تحدث الكارثة لأن في تلك الحالة يتم نقل الدم غير المؤكسد إلى الدم المؤكسد، حينها يصاب المريض بهبوط في الأكسجين وهي مشكلة تحتاج إلى علاج خاص للغاية.

وتابع الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، أن النهجان عرض غير مبرر في حالة الإصابة بجلطة الرئة، موضحا أن علاج جلطة الرئة تكون بالشك وليس باليقين لأن حين الشك بتعرض المريض لجلطة الرئة يتم منح المريض علاج الجلطات فورا.