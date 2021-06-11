شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف خالية في جهاز حكومي لجميع المؤهلات وبدون مؤهل في القاهرة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل المصري اليوم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات وللعديد من التخصصات في القاهرة وجميع محافظات مصر والتي نشرت عبر المواقع الرسمية للهيئات أو المؤسسات أو المصانع أو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك في القطاع العام والخاص أو ضمن مبادرة طوّر وغيّر التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

وقد أعلن الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب) التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن طلبه للعديد من الوظائف لجميع المؤهلات وبدون مؤهل

وفيما يلي جميع الوظائف المطلوبة والشروط والتفاصيل وطريقة التقديم:

1- أسم الوظيفة مهندس ميكانيكي

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة للهندسة الميكانيكية بالمحافظات {الاسكندريه- النوباريه –البحيره- كفر الشيخ – الغربيه- المنوفيه –القليوبيه – الدقهليه – الشرقيه – الاسماعيليه – السويس – بورسعيد – العريش – المنيا – اسيوط – سوهاج – قنا – الاقصر – اسوان- الديوان العام }

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

القدره على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

سنوات الخبرة

خمس سنوات

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

بكالوريوس هندسه ميكانيكيه

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 33

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظه

المستندات المطلوبة

​بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان اخر نموذج مرتب

=====

2- أسم الوظيفة اخصائى زراعى

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن الوظائف التخصصية لوظائف الزراعة والعلوم بالمحافظات { الاسكندريه- مرسى مطروح- النوباريه –البحيره- كفر الشيخ – الغربيه- المنوفيه –القليوبيه – دمياط- الدقهليه – الشرقيه – الاسماعيليه – السويس – بورسعيد – العريش – الجيزه- الفيوم – بنى سويف- المنيا – اسيوط – الوادى الجديد- سوهاج – قنا – الاقصر – اسوان- الديوان العام }

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

القدره على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

سنوات الخبرة

خمس سنوات

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

بكالوريوس زراعه

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 97

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظه

المستندات المطلوبة

​بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان اخر نموذج مرتب

=========

3- أسم الوظيفة مهندس كهرباء

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة للهندسة المدنية { الديوان العام }

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

القدره على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

​

سنوات الخبرة

خمس سنوات

​

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

بكالوريوس هندسه كهربائيه

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 2

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظه

المستندات المطلوبة

​بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان اخر نموذج مرتب

========

4- أسم الوظيفة اخصائى تشغيل حاسب آلي

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة للتحول الرقمى { الديوان العام }

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

القدره على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

سنوات الخبرة

خمس سنوات

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

بكالوريوس نظم ومعلومات اداريه

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 10

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظه

المستندات المطلوبة

بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان اخر نموذج مرتب​

======

5- أسم الوظيفة مهندس مدني

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة للهندسة المدنية { كفر الشيخ- الديوان العام }

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

القدره على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

سنوات الخبرة

خمس سنوات

​

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

بكالوريوس هندسه مدنيه

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 8

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظه

​

المستندات المطلوبة

بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان اخر نموذج مرتب​

=======

6- أسم الوظيفة محاسب

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة للشئون المالية { الاسكندريه – مرسى مطروح- كفر الشيخ – الغربيه – دمياط – بورسعيد – الجيزه- الديوان العام }

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

القدره على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

​

سنوات الخبرة

خمس سنوات

​

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

بكالوريوس تجاره

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 25

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظه

​

المستندات المطلوبة

​بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان اخر نموذج مرتب

=======

7- أسم الوظيفة فني هندسي

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة للهندسة الميكانيكية { الاسكندريه – النوباريه- كفر الشيخ – الغربيه – الدقهليه – الشرقيه – الاسماعيليه- بورسعيد }

​

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

القدره على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

​

سنوات الخبرة

خمس سنوات

​

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

دبلوم صنايع

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 27

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظه

​

المستندات المطلوبة

بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان اخر نموذج مرتب​

​

========

8- أسم الوظيفة سائق جرار

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة للهندسة الميكانيكية { الاسكندريه – مرسى مطروح- النوباريه – البحيره- كفر الشيخ – الغربيه – المنوفيه – القليوبيه – دمياط -الدقهليه – الشرقيه – الاسماعيليه- بورسعيد – العريش – الجيزه – الفيوم – بنى سويف – المنيا – اسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – الاقصر – اسوان }

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

القدره على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

​

سنوات الخبرة

خمس سنوات

​

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

رخصه قياده

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 100

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظه

​

المستندات المطلوبة

​بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان اخر نموذج مرتب

=========

9- أسم الوظيفة سائق حفار

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة للهندسة الميكانيكية { الاسكندريه – مرسى مطروح- النوباريه – البحيره- كفر الشيخ – الغربيه – المنوفيه – القليوبيه – دمياط -الدقهليه – الشرقيه – الاسماعيليه- بورسعيد – العريش – الجيزه – الفيوم – بنى سويف – المنيا – اسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – الاقصر – اسوان }

​

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

القدره على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

​

سنوات الخبرة

خمس سنوات

​

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

رخصه قياده

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 76

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظه

المستندات المطلوبة

​بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان اخر نموذج مرتب

========

10- أسم الوظيفة سائق لودر

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة للهندسة الميكانيكية { الاسكندريه – مرسى مطروح- البحيره- كفر الشيخ – الغربيه – المنوفيه – القليوبيه – دمياط -الدقهليه – الشرقيه – الاسماعيليه- العريش – الجيزه – الفيوم – بنى سويف – المنيا – اسيوط – سوهاج – قنا – الاقصر – اسوان}

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

القدره على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

​

سنوات الخبرة

خمس سنوات

​

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

رخصه قياده

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 37

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظه

المستندات المطلوبة

​بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان اخر نموذج مرتب

======

11- أسم الوظيفة سائق بلدوزر

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة للهندسة الميكانيكية { الاسكندريه – مرسى مطروح- البحيره- كفر الشيخ – الغربيه – المنوفيه – القليوبيه – دمياط -الدقهليه – الشرقيه – الاسماعيليه- العريش – الجيزه – الفيوم – بنى سويف – المنيا – اسيوط – سوهاج – قنا – الاقصر – اسوان }

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

القدره على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

​

سنوات الخبرة

خمس سنوات

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

رخصه قياده

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 8

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظه

المستندات المطلوبة

​بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان اخر نموذج مرتب

=========

12- أسم الوظيفة سائق سيارة

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة للهندسة الميكانيكية { الاسكندريه – النوباريه- البحيره- كفر الشيخ – الغربيه – المنوفيه – القليوبيه – دمياط -الدقهليه – الشرقيه – الاسماعيليه- العريش – الجيزه – الفيوم – بنى سويف – المنيا – اسيوط – سوهاج – قنا – اسوان – الديوان العام }

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

القدره على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

​

سنوات الخبرة

خمس سنوات

​

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

رخصه قياده

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 77

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظه

​

المستندات المطلوبة

بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان اخر نموذج مرتب​

=======

13- أسم الوظيفة ميكانيكي

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة للهندسة الميكانيكية بالمحافظات { الاسكندريه – مرسى مطروح -النوباريه- البحيره- كفر الشيخ – الغربيه – القليوبيه – دمياط -الدقهليه – الشرقيه – الاسماعيليه- العريش – الجيزه – الفيوم – بنى سويف – المنيا – اسيوط – سوهاج – قنا- اسوان – الاقصر }

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

القدرة على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

​

سنوات الخبرة

خمس سنوات

​

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

محو الأمية

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 58

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظه

المستندات المطلوبة

​بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان اخر نموذج مرتب

========

14- أسم الوظيفة ميكانيكي سيارات

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة للهندسة الميكانيكية بالمحافظات { الاسكندريه – مرسى مطروح -النوباريه- البحيره- كفر الشيخ – الغربيه – القليوبيه – دمياط -الدقهليه – الشرقيه – الاسماعيليه- العريش – الجيزه – الفيوم – بنى سويف – المنيا – اسيوط – سوهاج – قنا- اسوان – الاقصر }

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

القدره على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

سنوات الخبرة

خمس سنوات

​

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

محو الأمية

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 58

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظه

المستندات المطلوبة

​بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان اخر نموذج مرتب

========

15- أسم الوظيفة ميكانيكي عفشه

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة للهندسة الميكانيكية بالمحافظات { النوباريه – كفر الشيخ – سوهاج }

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

القدره على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

​

سنوات الخبرة

خمس سنوات

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

محو الأمية

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 3

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظه

المستندات المطلوبة

​بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان آخر نموذج مرتب

========

16- أسم الوظيفة كهربائي سيارات

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة للهندسة الميكانيكية بالمحافظات )الاسكندريه – مرسى مطروح -النوباريه- البحيره- كفر الشيخ – الغربيه – القليوبيه – دمياط -الدقهليه – الشرقيه – الاسماعيليه- العريش – الجيزه – بنى سويف – اسيوط – سوهاج – اسوان – الاقصر- بورسعيد- الجيزه }

​

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

القدره على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

​

سنوات الخبرة

خمس سنوات

​

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

محو الأمية

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 30

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظه

المستندات المطلوبة

​بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان اخر نموذج مرتب

========

17- أسم الوظيفة عامل حراسه

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة للامن بالمحافظات ) الاسكندريه – مرسى مطروح- النوباريه- البحيره- كفر الشيخ – الغربيه – المنوفيه- القليوبيه – دمياط -الدقهليه – الشرقيه – الاسماعيليه – السويس- العريش – المنيا- بنى سويف – اسيوط – سوهاج – اسوان – الاقصر- بورسعيد – الوادى الجديد – قنا – الديوان العام }

​

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

القدره على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال​

​

سنوات الخبرة

خمس سنوات

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

محو الأمية

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 149

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظه

المستندات المطلوبة

بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان اخر نموذج مرتب​

========

18- أسم الوظيفة حداد

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة للهندسة الميكانيكية بالمحافظات )الاسكندريه – النوباريه- الغربيه- الدقهليه – الشرقيه– المنيا- بنى سويف – اسوان – الاقصر- بورسعيد – الجيزه}

​

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

القدره على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

​

سنوات الخبرة

خمس سنوات

​

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

محو الأمية

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 13

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظه

المستندات المطلوبة

​بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان اخر نموذج مرتب

========

19- أسم الوظيفة عامل كاوتش

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة للهندسة الميكانيكية بالمحافظات )الاسكندريه – البحيره – كفرالشيخ – القليوبيه- الدقهليه – الشرقيه– الاسماعيليه- بنى سويف – اسوان –- بورسعيد – الجيزه – اسيوط – سوهاج – قنا }

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

القدره على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

​

سنوات الخبرة

خمس سنوات

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

محو الأمية

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 23

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظه

المستندات المطلوبة

​بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان اخر نموذج مرتب

=======

20- أسم الوظيفة سمكري سيارات

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة للهندسة الميكانيكية بالمحافظات )الاسكندريه–النوباريه- البحيره – كفرالشيخ–المنوفيه- الدقهليه – الشرقيه–بنى سويف – الوادى الجديد-الاقصر- اسوان –- بورسعيد – الجيزه – اسيوط – سوهاج – قنا }

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

القدره على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

سنوات الخبرة

خمس سنوات

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

محو الأمية

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 17

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظه

المستندات المطلوبة

​بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان اخر نموذج مرتب

========

21- أسم الوظيفة عامل دوكو

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة للهندسة الميكانيكية بالمحافظات (الاسكندريه – النوباريه – كفرالشيخ- الدقهليه – الشرقيه – بنى سويف – سوهاج }

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

​القدره على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

سنوات الخبرة

خمس سنوات

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

محو الاميه

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 9

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظه

المستندات المطلوبة

​بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان اخر نموذج مرتب

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22- أسم الوظيفة خراط ولحام

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة للهندسة الميكانيكية بالمحافظات {الاسكندريه – كفرالشيخ– الغربيه – القليوبيه – دمياط- الشرقيه– الوادي الجديد – السويس- الجيزه }

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

القدره على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

سنوات الخبرة

خمس سنوات

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

محو الاميه

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 13

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظة

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المستندات المطلوبة

​بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان اخر نموذج مرتب

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23- أسم الوظيفة عامل خدمات

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

​تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة للشئون الاداريه بالمحافظات { البحيره – كفرالشيخ– المنوفيه – القلوبيه – دمياط – الاسماعيليه – السويس – بورسعيد – المنيا- الوادى الجديد- الاقصر – الديوان العام}

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

​القدره على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

سنوات الخبرة

خمس سنوات

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

محو الأمية

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 45

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظة

المستندات المطلوبة

​بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان اخر نموذج مرتب​

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24- أسم الوظيفة كهربائي مباني

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة للهندسة المدنية بالمحافظات { كفر الشيخ- بورسعيد

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

القدرة على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

سنوات الخبرة

خمس سنوات

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

محو الأمية

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 2

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظه

المستندات المطلوبة

بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان اخر نموذج مرتب​

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25- أسم الوظيفة صراف

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة للشئون المالية بالمحافظات { بورسعيد }

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

القدره على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

سنوات الخبرة

خمس سنوات

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

دبلوم تجاره

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظه

المستندات المطلوبة

​بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان اخر نموذج مرتب

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26- أسم الوظيفة محام

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة القانونية بالمحافظات الاسكندريه–النوباريه- البحيره – كفرالشيخ–المنوفيه- الدقهليه – الشرقيه–بنى سويف – الوادى الجديد-الاقصر- اسوان –- بورسعيد – الجيزه – اسيوط – سوهاج – قنا }

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

القدره على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

سنوات الخبرة

خمس سنوات

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

ليسانس حقوق

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 3

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظه

المستندات المطلوبة

بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان اخر نموذج مرتب​

==========

27- أسم الوظيفة كاتب شؤون عاملين

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

​تقع هذه (المكتبية) ضمن وظائف الادارة العامة لشئون العاملين بالمحافظات { الاسكندريه– مرسى مطروح- النوباريه – البحيره – السويس – بورسعيد – الديوان العام – قنا }

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

القدره على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

​

سنوات الخبرة

خمس سنوات

​

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

دبلوم تجاره

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 24

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظه

المستندات المطلوبة

​بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان آخر نموذج مرتب

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28- أسم الوظيفة فني زراعي

جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب)

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة (فنية زراعية وتغذية) ​ضمن وظائف الادارة العامة لتحسين الأراضى بالمحافظات {البحيره – السويس – بور سعيد- الاسماعيلية }

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

القدره على تنفيذ ما يسند اليه من اعمال

سنوات الخبرة

خمس سنوات

​

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

دبلوم زراعه

التقدير

العمر

تاريخ بداية الإعلان 11/06/2021

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 12

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يقدم الطلب باسم رئيس مجلس ادارة الهيئه بمقر المنطقه بالمحافظه

المستندات المطلوبة

بيان حاله وظيفيه موضحا به ان المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنيه 81 لسنة 2016

صوره بطاقة الرقم القومى – بيان اخر نموذج مرتب

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