شكرا لقرائتكم خبر عن بدءًا من الغد.. غلق جزئي بميدان الحرية بالجيزة لمدة شهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنوه محافظة الجيزة عن قيام جهاز مدينة حدائق أكتوبر بتنفيذ أعمال مد خط مياه الشرب قُطر 1500 مم الخارج من محطة 6 أكتوبر الجديدة «الربع الثانى» وحتى محطة رفع الخزان الأوسط لخدمة منطقة الإسكان الإجتماعى ومدينة أحمد زويل بنطاق جهاز مدينة حدائق أكتوبر.

وتشير إلى أن الأمر سوف يستلزم قيام الإدارة العامة للمرور بالجيزة بإجراء غلق جزئى بميدان الحرية وتقاطعه مع طريق أحمد زويل بالتناوب لمدة شهر ابتداءً من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 12/6/2021 حتى الساعة 6 صباح يوم الأحد الموافق 11/7/2021 دون تعطيل للحركة المرورية.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسؤولي الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع جهاز مدينة حدائق أكتوبر والشركة المنفذة للأعمال باتخاذ ما يلزم نحو تسيير حركة المرور وضمان أمن وسلامة المواطنين، وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط مناطق الأعمال وتعيين الخدمات اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

وتهيب المحافظة، المواطنين من المارة وقائدى المركبات باتباع تعليمات اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لمنع التكدسات.