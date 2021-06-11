شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة حول تراجع إصابات كورونا .. وهاني الناظر: جميع اللقاحات آمنة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، إن منحى الموجة الثالثة من فيروس كورونا يتجه نحو الهبوط، حيث تزداد الحالات في أبريل وتصل الذروة في الأسبوع الثالث من مايو، وهو ما حدث بالفعل، ثم يحدث استقرار وهدوء في عدد الإصابات بعد ذلك.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه مع الوصول للأسبوع الثاني والثالث من يونيو تزداد فترة سطوع الشمس في النهار مع ثبات درجات الحرارة على مستوى مرتفع وزيادة الرطوبة في الجو، عوامل تؤثر على نشاط الفيروس وتسبب في إضعافه.

وأكد هاني الناظر أن كل اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا فعالة، موضحا أن إنتاج اللقاح كان بمثابة نقطة تحول في تعامل البشر مع هذا الوباء.

وكشف الدكتور هاني الناظر أننا نقترب من التخلص من وباء فيروس كورونا مع زيادة رقعة عدد الحاصلين على لقاح الوباء.

وتوقع هاني الناظر توديع الموجة الثالثة من فيروس كورونا مع الأسبوع الثاني أو الثالث من يوليو، موضحا أن الفيروس ظهر حتى يبقى، ليظهر بشكل موسمي في فصل الشتاء ويزداد في الربيع على أن تقل حدته في باقي أيام العام.