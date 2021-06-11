شكرا لقرائتكم خبر عن حسام موافي : المدمن مريض وليس مجرمًا.. وجلطة الرئة أهم أسباب وفاته (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن المدمن عندما يحصل على حقنة تكون طريقها إلى الصمام الثلاثي بالقلب.

وأضاف خلال تقديم برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أحد أسباب الوفاة عند المدمنين هي جلطة الرئة، لأنه يحصل على حقن ملوثة تسبب الجلطة.

وأردف الدكتور حسام موافي أن مصر من البلدان القليلة التي تعتبر المدمن مجرمًا، مؤكدًا أن المدمن مريض ولكن الأفلام تجعله مجرما.

ونصح الشباب بضرورة انتقاء الأصدقاء مردفًا: «أبوس أيدك، أحسن اختيار أصدقائك امتثالًا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم»، موضحا أن كل المدمنين تعلموا الإدمان من أصدقائهم.