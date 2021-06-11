شكرا لقرائتكم خبر عن النقل : الانتهاء من الفتح المالي لتوريد ١٠٠ جرار للسكة الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة النقل عن فتح فني ومالي للعروض المقدمة على الشركة الفائزة بتوريد 100 جرار بتمويل من بنك إعادة الإعمار والتنمية الأوروبى ( EBRD ) بتكلفة 290 مليون يورو، حيث تم الانتهاء من مرحلة تأهيل الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع.

وأضافت الوزارة في بيان لها: تم التعاقد مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية لتوريد عدد 110 جرارات جديدة (GE ) وإعادة تأهيل عدد 81 جرارًا، بالإضافة إلى الدعم الفني لمدة (15) سنة شاملة توريد قطع الغيار بتكلفة 602 مليون دولار (تم الانتهاء من توريد عدد 110 جرارات جديدة وإعادة تأهيل عدد 25 جرارًا).

كما تم التعاقد مع شركة بروجرس ريل الأمريكية لتوريد عدد 50 جرارًا جديدًا وتحديث عدد 50 جرار هنشل وعَمرة لـ 41 جرارًا، بالإضافة إلى عقد صيانة لمدة 15 سنة لعدد 141 جرارًا بتكلفة 466.1 مليون دولار (تم شحن عدد 30 محركًا إلى مصانع الشركة بالمملكة المتحدة وتم وصول 16 محركًا منها إلى مصر، كما تم شحن عدد 134 موتور جر لمصانع الشركة وتم وصول عدد 102 موتور منها إلى مصر بعد الانتهاء من عَمرتها) .