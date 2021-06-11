شكرا لقرائتكم خبر عن «جحا وبديل حماره» بثقافة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم عروض الموسم المسرحي الذي تنظمه الإدارة المركزية للشؤون الفنية بفرع ثقافة أسوان، حيث يقام على مسرح قصر ثقافة كوم أمبو العرض المسرحي «جحا وبديل حماره»، ويستمر حتى يوم ١٥ يونيو الحالى، تأليف حسام الدين عبدالعزيز، ديكور وملابس هانى محمد أحمد، موسيقى وألحان محمد حسام، استعراضات شعبان فوزى، إخراج هانى فهمى، وتمثيل فرقة قصر ثقافة كوم أمبو «خالد عبدالعظيم، رضا عبدالكريم، صباح عبيد، إبراهيم محمد، كريم عصام، أحمد طلب، على محمد على، إيمان حسان، رشاد على، مصطفى خالد، جابر محمود، سيد عبدالمنعم، محمود شوقى.

تدور أحداث العرض عن نوادر جحا وعلاقته بالناس والجار السوء، وهو النخاس والمرابى في البلد الذي يملك كل شىء فيها عدا بيت جحا، وتتطور الأحداث والمواقف في شكل كوميدى ساخر حتى يقوم النخاس بقطع ذيل حمار جحا وأخذه منه ويتمسك جحا بذيل حماره إلى حين إرجاع الحمار كاملًا أم لا.