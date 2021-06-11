شكرا لقرائتكم خبر عن 153 ألف جنيه وبنظام التمويل العقاري .. تعرف مساحة وشروط الحصول على شقة من الأوقاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شقق الأوقاف بنظام التمويل العقاري التي أعلنت عنها الوزارة في مدينتي «العاشر من رمضان» و«السادات»، سيطرت على محرك البحث «جوجل»، خلال الأيام الأخيرة، لمعرفة أسعارها ومساحتها وطرق حجزها بنظام التمويل العقاري.

«المصري اليوم» تواصل تقديم خدماته للقراء وتنشر تفاصيل الوحدات السكنية التي تقدمها وزارة الأوقاف في محافظتي الشرقية والمنوفية لجميع المواطنين والشروط المطلوبة للحصول على وحدة سكنية بنظام التمويل العقاري.

مساحات الشقق التي طرحتها وزارة الأوقاف بنظام التمويل العقاري تتراوح مساحتها بين 65 م و81 م في مدينة «العاشر من رمضان» بمحافظة الشرقية و«مدينة السادات» في محافظة المنوفية.

أسعار الوحدات السكنية وزارة الأوقاف تتراوح بين 153000 جنيه و188000 جنيه حسب مساحة كل شقة بنظام التمويل العقاري بقسط يستمر لمدة 20 سنة ويتكون المشروع من شقق سكنية بها جميع الخدمات المتنوعة من مركز صحي ونادي اجتماعي وحضانة ومول تجاري ومبني إداري.

مواعيد الحجز الوحدات التي طرحتها وزارة الأوقاف بمبادرة التمويل العقاري بدأ أول شهر يونيو الحالي ويستمر حتي نهاية الشهر ويحق لجميع المواطنين التقدم لمن تنطبق عليهم الشروط.

أصل مفردات مرتب خاص بالزوج والزوجة. صورة من بطاقة الزوج والزوجة ويشترط بأن تكون سارية. صورة قسيمة الزواج للمتقدم. إيصال مرافق حديث كهرباء أغاز أو مياه حديث صورة من إيصال جدية الحجز دفع مبلغ جدية الحجز نموذج 2 مبلغ 15000 جنيه.