شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بالمركز الطبي في صان الحجر القبلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة، بالمرور علي المركز الطبي بصان الحجر القبلية، وديوان الإدارة الصحية بصان الحجر، تفقد خلالها الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين المترددين علي المركز الطبي، وقام بالمرور علي مخزن الطعوم الإقليمي، وقسم الكلي الصناعي، وقسم الحضانات، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وعدم وجود أي معوقات تؤثر علي سير العمل.

كما تابع وكيل الوزارة إستعداد الإدارة الصحية لتنفيذ الحملة التنشيطة لتنظيم الأسرة القادمة، تحت شعار "حقك تنظمي"، والتي ستنطلق في ٨ محافظات علي مستوي الجمهورية، من بينهم محافظة الشرقية، خلال الفترة من ١٣ حتي ٢٤ يونيو ٢٠٢١، وذلك من خلال الفرق الطبية المتحركة بالعيادات المتنقلة التي تجوب القري والنجوع، والفرق الطبية الثابتة بالوحدات الصحية التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، وسيتم تنفيذ الحملة علي مرحلتين، المرحلة الأولي من ١٣ إلي ١٧ يونيو، والمرحلة الثانية من ٢٠ إلي ٢٤ يونيو، وتفقد وكيل الوزارة معرض منتجات نادي المرأة بالمركز الطبي.

وأكد وكيل الوزارة علي التدريب الجيد للفرق الطبية المشاركة في الحملة، وعمل الدعاية اللازمة لها لوصول الخدمة لأكثر عدد من السيدات المستهدفات للحملة، كما تفقد أعمال التطوير الجارية بالإدارة الصحية لإنشاء مخازن للأدوية والمستلزمات الطبية بديوان الإدارة، مقدماً الشكر لمدير الإدارة وجميع العاملين بها علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمدينة صان الحجر.