شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعلق بملاحظات على أعمال تطوير شارعي الثورة والمساحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة على تفقد عدد من الشوارع بنطاق أحياء الدقى والعجوزة وجنوب الجيزة للوقوف على الحالة العامة للنظافة ومتابعة نسب تنفيذ أعمال التطوير والرصف بعدد من الشوارع التي يجرى العمل بها حاليًا.

شملت الجولة شوارع السودان والمحور البطيء بجامعة الدول العربية نطاق حي الدقي والبطل أحمد عبدالعزيز والتحرير والنيل والمساحة وأمين الرافعى والثورة وميادين الجلاء والوحدة الأفريقية.

ووجه خلال تفقد شارع السودان بضرورة التأكيد على الشركة المنفذة لأعمال الرصف بالشارع بتركيب البلدورات بمسار الطريق قبل وضع طبقة الرصف السطحية لضمان وضع المناسيب الصحيحة لطبقات الرصف بالطريق ورصيف المشاة، مشدداً على رئيس حى العجوزة على المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من التنفيذ على أكمل وجه.

كما تفقد أعمال التطوير بشارع الثورة موجها بتلافي بعض الملاحظات ومراجعة كافة الأعمال التي تم تنفيذها من خلال لجنه متخصصة قبل استلامها من الشركة المنفذة .

ووجه أيضًا المحافظ، رئيس حى الدقى بوضع مقترح لتوحيد شكل الأكشاك بشارع الثورة لإضفاء المظهر الجمالى وتوحيد النسق العام لمسار الطريق .