شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم مطروح يتفقد مركز توزيع أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد عاطف سلامة، وكيل وزارة التعليم بمطروح، اليوم الجمعة، مركز توزيع أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية الثانوية بمدرسة الشهيد طه ساطور الثانوية بنات بحضور الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية والعميد محمد باسم مدير إدارة الحماية المدنية والعميد باهر مدير إدارة الخدمات بأمن مطروح.

جاءت الجولة التفقدية للوقوف على الإجراءات التي تم اتخاذها لتأمين صناديق الأسئلة الحديدية والتي تصل إلى مطروح، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين خطوط سير السيارات المسئولة عن تسلم الأسئلة والاجابات .