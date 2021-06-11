شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة ٩ شيش في حملة على المقاهى بمدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة المتابعة الميدانية، ومسؤولي قسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر، تحت إشراف أحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، حملة اليوم، لمتابعة التزام المقاهي بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حرصًا على الصحة العامة .

وتمكنت الحملة اليوم من مصادرة عدد ٩ شيش بمقهي بالمنطقة الواقعة خلف السوق السياحي بحي وسط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه، أكد رئيس مدينة الأقصر ، أن مجلس مدينة الأقصر سيطبق بمنتهى الحزم مواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، لافتا إلى ضرورة تكثيف حملات المتابعة والتعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهى التى تخالف تطبيق القرارات الاحترازية لمواجهة كورونا، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.