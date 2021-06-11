شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يعاين قطعة أرض لإنشاء مستشفى مركزي عليها في صان الحجر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة، بزيارة لشمال المحافظة، تفقد خلالها قطعة الأرض المتبرع بها بمدينة صان الحجر، والمزمع إنشاء مستشفي مركزي عليها، لخدمة أهالي مدينة صان الحجر، والمناطق المحيطة بها.

رافق وكيل الوزارة لجنة من مجلس مدينة صان الحجر، ومدير إدارة التخطيط، ومراقب أول الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، ومدير الإدارة الصحية بصان الحجر، وفريق صحة البيئة بالإدارة، وممثلي من المجتمع المدني بصان الحجر.

وقام وكيل وزارة الصحة بمعاينة قطعة الأرض، فيما قامت اللجنة برفع المقاسات، وتحديد معالم وحدود الأرض، ووجه وكيل الوزارة مدير إدارة التخطيط بعمل دراسة شاملة عن قطعة الأرض والعرض عليه لإرسال تقرير مفصل للمختصين بوزارة الصحة والسكان، لإنشاء مستشفى مركزي بمدينة صان الحجر.