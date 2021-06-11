شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يعلق على لقاء الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، على اللقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، في مدينة شرم الشيخ.

ونشر تركي آل الشيخ، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة لاجتماع الرئيس السيسي مع محمد بن سلمان، وعلق على اللقاء قائلا: «سيدي الأمير محمد وفخامة الرئيس اليوم في شرم الشيخ ... يد واحدة».

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل في الأيام الماضية، المستشار تركي آل الشيخ، حيث أكد الرئيس السيسي على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية، وأن الشراكة بينهما استراتيجية وبناءة على جميع المستويات.