شكرا لقرائتكم خبر عن دورات في الرقمنة للعاملين بالجهاز الإداري بـ«تجارة طنطا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور هاني مصطفى الشامي، عميد كلية التجارة بطنطا، أنه تم تنفيذ حزمة من البرامج التطبيقية للتحول الرقمي وإعداد دورات في الرقمنة لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة.

أوضح عميد كلية التجارة، أن مركز الحساب العلمي بالكلية قام بتدريب 84 موظف من العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة من مختلف القطاعات والكليات على مدار أسبوع، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة باتمام مشروع التحول الرقمى بالجامعة.

من جانبه، أشار الدكتور إبراهيم مسعد الأطروش مدير مركز الحساب العلمي بكلية التجارة، أن المركز يقدم البرامج التدريبية للعاملين بالجهاز الإداري لتنمية مهاراتهم الرقمية، موضحًا أنه تم تكريم المتدربين وتسليمهم الشهادات الخاصة بهم في نهاية البرنامج التدريبي.