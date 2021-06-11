شكرا لقرائتكم خبر عن رفع ٩ أطنان مخلفات وأتربة في حملة نظافة وتعقيم بمدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مدينة الأقصر، بقيادة العميد طارق لطفى، رئيي مدينة الأقصر، حملة نظافة وتعقيم وتطهير في حي شرق بمدينة الأقصر، تحت إشراف حسام العمدة رئيس الحي، وعمر فتحي نائب رئيس الحي لشؤون النظافة، بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع بالمحافظة وحملة المعدات الثقيلة بمجلس مدينة الأقصر .

استهدفت الحملة شارع فاطمة الزهراء وشوارع منطقة شرق السكة الحديد، وأسفرت الحملة عن رفع ٩ طن تراكمات وقمامة بالإضافة إلى أعمال الرش والتعقيم، وذلك في إطار خطة مدينة الأقصر لمواصلة حملات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين .

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة.