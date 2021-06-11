شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفيات التعليمية: افتتاح وحدة الرعاية المركزة للأطفال بالمعهد القومي للسكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، تشغيل وحدة الرعاية المركزة للأطفال المصابين بداء السكرى من النوع الأول، واضطرابات الغدد الصماء بأنواعها، لتكون أول رعاية من هذا النوع علي مستوى وزاره الصحة، وذلك بالمعهد القومي للسكر.

وقال د. محمد فوزي السوده رئيس الهيئة، بأن المعهد القومي للسكر والغدد الصماء يعد من أهم أعمدة وضع الخطه الصحية لمرضى السكر من الأطفال والبالغين، والتعامل مع كافه مضاعفاتها، ويقوم المعهد بإجراء الأبحاث الإكلينيكية، ووضع برتوكولات العلاج طبقا لأحدث المستجدات العلميه، كونه من اهم المراكز البحثية في مرض السكرى وأمراض وجراحات الغدد الصماء، ويعد افتتاح وحدة الرعاية المركزة للأطفال إضافة قوية لتلك الخدمات، لأبنائنا وبناتنا من مرضى السكرى.

وذكر بأن ذلك يأتى عقب تطوير قسم الأطفال بسعة ١٤ سرير، وتأتى إضافة الرعاية المركزة للأطفال لخدمه أطفال النوع الأول من السكرى بمضاعفاته، وسيتم زيادة عدد أسرتها خلال الشهور القليلة القادمة.

وأفاد د. ايهاب نبيل عميد المعهد، بأن المعهد يستكمل رؤيته ودوره فى خدمة المرضى، حيث تم افتتاح وحدة رعاية مركزة للأطفال، للتعامل بأعلى مستوى مع حالات الغدد الصماء، وخاصة حالات الغيبوبه الكيتونية والحموضة بالدم وجميع حالات الغدد الصماء للأطفال، نظرا لأن هذا التخصص دقيق للغاية، ويقوم عليه نخبه منتقاه من أساتذة المعهد والهيئة ومستشفى أبو الريش.

وأضاف بأنه استكمالا لأعمال التطوير المستمرة، تم انشاء وحده للغدد الصماء للمره الأولى بتاريخ المعهد، وتضم أساتذة حاصلين علي الدكتوراه بالمعهد، ونخبه من أساتذة الجامعة، في تخصص الغدد الصماء للكبار والأطفال، مع تطوير المعامل لتوفير جميع تحاليل الغدد الصماء، وكذلك تطوير استقبال المعهد إيمانا بدوره الحيوي في خدمة مرضي السكر وجراحات الأوعية الدمويه والقدم السكري ليرتفع من ٣ أسره الي ١١ سرير طوارئ.