شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يكشف تفاصيل لقائه بمحمد بن سلمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في شرم الشيخ.

وغرد الرئيس السيسي على حسابه على تويتر قائلًا: «سعدت اليوم بلقاء أخي الأمير محمد بن سلمان.. وقد تركز لقاؤنا على بحث سُبل تطوير العلاقات المشتركة بين بلدينا، كما توافقت الرؤى بيننا حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وأؤكد اعتزازي الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي».

الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الأمير محمد بن سلمان

وتظهر ملامح الود والتآلف بين السيسي وبن سلمان، حيث خلا اللقاء من المظاهر الرسمية.