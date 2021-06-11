رواية وفيلم رعب.. تعرف على ثمن أول إصدارات تركي آل الشيخ الأدبية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، سعر روايته الأولى "تشيللو"، التي قال إنها ستصدر قريبًا مع انطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب بالسعودية.

وغرد آل الشيخ، اليوم الجمعة قائلًا: "ستباع هذه الرواية بدولار أمريكي واحد أو ما يعادله في كل أنحاء العالم دعماً للثقافة: "التواصل والقراءة والقيم الفكرية لا تقدر بثمن".

وأعلن آل الشيخ، أول أعماله الروائية عبر حسابه على تويتر، وعلق: "وصلتني بروفة روايتي الأولى من دار الطباعة والنشر.. انتظروها في معرض الكتاب القادم في الرياض إن شاء الله.. وستتحول إلى فيلم سينمائي قريبًا".

وحول الرواية صرح آل الشيخ من قبل بأنها ستكون أول فيلم رعب يتم تصوير جزء منه في المملكة العربية السعودية، ويضم نخبة من كتاب السيناريو في العالم، بالإضافة إلى المخرج، فيكرام بهات، بمشاركة مجموعة من النجوم العرب.