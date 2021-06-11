ضبط 3 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

وأمكن ضبط 3 أطنان أعلاف حيوانية بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى ذات الآثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة.

مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بالرقية كان بصدد طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.