مصادرة 86 ألف قطعة مستلزمات طبية مغشوشة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط المباحث القبض على المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

وشملت المضبوطات 86007 قطع مستلزمات طبية "كمامة - جوانتى" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات وتشكل خطراً على الصحة العامة.

تبين بالفحص أن مالك الشركة كان بصدد طرح المضبوطات للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.