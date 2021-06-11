شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مفاجئ.. سعر الذهب في مصر وعالميا منتصف تعاملات اليوم الجمعة 11 يونيو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سعر الذهب في مصر، فى منتصف اليوم الجمعة 11 يونيو 2021، هبوطا مفاجئا بعد تراجع التداول عليه عالميا نتيجة لتأثر المستثمرين بالبيانات الإقتصادية الأمريكية.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح اليوم الجمعة، يصل إلى 922 جنيها، والعيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 807 جنيهات، والعيار 18 قيراطًا، 692 جنيها.

كما شهد سعر الذهب عالميا تراجعا ملحوظا ومستمرا اثر ارتفاع مؤشر الدولار وسندات الخزانة والذين تربطهما علاقة عكسية بالذهب.

وكان الذهب عالميا شهد ارتفاعا ملحوظا مساء الخميس واستمر حتى صباح الجمعة ولكنه تراجع فجأة بعد صدور بيانات التضخم فى الولايات المتحدة مساء الخميس وانخفض فجأة ظهر اليوم.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9%، وانخفضت العقود الآجلة للذهب 0.7%، بينما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.4٪

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، في بداية التعاملات اليوم االجمعة، 11 يونيو، 825.68 جنيه، وكان فى الصباح 836.72 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة» 1,876.86 $، وكانت فى الصباح، 1،898.50 $ .

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب في بداية التعاملات اليوم الجمعة 11 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر بدون المصنعية :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 922 إلى 925 عيار 22 846 إلى 848 عيار 21 807 إلى 809 عيار 18 691 إلى 693 عيار 14 ٥37 إلى 539 عيار 12 460 إلى 461 الاونصة 28572 إلى 28982 الجنيه الذهب 6400 إلى 6472 الكيلو 922531 إلى 925400

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، منتصف التعاملات اليوم الجمعة 11 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب فى أسواق المال فى مصر وعالميا فى بداية التعاملات اليوم الجمعة 11 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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