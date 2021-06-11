شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 9 حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، 9 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه لم يتم تسجيل أي حالات إيجابيه ليبقي ذ عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس 512 حالة، وعدد حالات الوفاة يبلغ 199 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

وأكد شوكة على شفاء 9 حالات جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2803 حالة، مع وجود 17 حالة تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و45 أخرى في العزل المنزلي.

من جانبه، حذر الدكتور حاسم حمدي، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة، من التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبا للإصابة، والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين