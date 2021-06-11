شكرا لقرائتكم خبر عن صرف دفعة جديدة من التعويضات المالية الخاصة بمنازل رفح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال فايز ابو حرب عضو مجلس الشيوخ بشمال سيناء، عن صرف دفعة جديدة من التعويضات المالية الخاصة بالمنازل للمرحلة الرابعة وما بعدها بالشريط الحدودي بمدينة رفح.

وأكد ابو حرب، في تصريح له، أنه سيتم الصرف لعدد ٥٠٦ منزل من المنازل التي أضيرت برفح، خلال الفترة المقبلة، بمبالغ تزيد عن ٦٠٠ الف جنيه للمنزل.

يذكر ان محافظة شمال سيناء تقوم بصرف تعويضات المنازل والمزارع للمواطنين المضارين في مختلف مدن المحافظة، بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.