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محافظ الوادي الجديد يقرر منح مكافأة لفريق تطعيم لقاح فيروس كورونا بالداخلة

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أحمد عبد السلام 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، منح مكافأة تشجيعية للفريق الطبي القائم على تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بمركز الداخلة وذلك لتحقيق أعلي نسبة في تطعيم المواطنين على مستوى المحافظة.

وأكد المحافظ أن إجمالي من تم تطعيمهم على مستوى المحافظة بلغ ١٢٠١٦ مواطن حتى الآن من خلال الفرق الثابتة والمتحركة المنتشرة بمراكز المحافظة الخمسة للوصول لكافة المواطنين بالقري والمناطق النائية وأماكن التجمعات للوقاية والحد من إنتشار فيروس كورونا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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