شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يقرر منح مكافأة لفريق تطعيم لقاح فيروس كورونا بالداخلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، منح مكافأة تشجيعية للفريق الطبي القائم على تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بمركز الداخلة وذلك لتحقيق أعلي نسبة في تطعيم المواطنين على مستوى المحافظة.

وأكد المحافظ أن إجمالي من تم تطعيمهم على مستوى المحافظة بلغ ١٢٠١٦ مواطن حتى الآن من خلال الفرق الثابتة والمتحركة المنتشرة بمراكز المحافظة الخمسة للوصول لكافة المواطنين بالقري والمناطق النائية وأماكن التجمعات للوقاية والحد من إنتشار فيروس كورونا.