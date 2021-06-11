شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يلتقي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في شرم الشيخ.

ونشر السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية صورة للقاء بين الزعيمين عبر حسابه الرسمي على «فيس بوم» وقال: «لقاء الاشقاء اليوم في شرم الشيخ بين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية».

ويظهر ملامح الود والتألف بين السيسي وبن سلمان حيث خلت من المظاهر الرسمية.