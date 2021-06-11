شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القناة تكثف استعداداتها خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمواجهة تداعيات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل جامعة قناة السويس تكثيف استعداداتها لمواصلة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، ووفق تعليمات الدكتور أحمد زكي رئيس الجامعة- فقد تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الكليات مع التشديد على التطبيق الكامل لكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات كوفيد ١٩؛ وذلك وفق خطة الدولة الشاملة وخطة الجامعة.

وأوضح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه تم تقليل كثافة اللجان لخمس طاقتها الاستيعابية لتقليل أعداد الطلاب الممتحنين بكل لجنة، مع مراعاة الفواصل الزمنية بين الفترات الامتحانية داخل اللجان بما يسمح بالتعقيم والتطهير.

ومن ناحيتها، أكدت السيدة هدى فرج أمين عام الجامعة على دور الجهاز الإداري في حفظ صحة وامن وسلامة الطلاب والطالبات والمراقبين وجميع العاملين، وذلك بدءا من الدخول من بوابات الجامعة الإلكترونية و قيام الإدارة الطبية بدورها في قياس الحرارة ومتابعة الأمن لدخول الطلاب مع ارتداء الكمامات الطبية، وعبورهم عبر الممرات والمداخل المخصصة لطلاب كل كلية، مع مراعاة مسافات التباعد.

وتتابع أمين عام الجامعة بشكل دوري ويومي عمليات تعقيم وتطهير القاعات والمدرجات واللجان الامتحانية؛ وذلك بمشاركة وإشراف أمناء الكليات ومختلف إدارات الجامعة من أجل توفير مناخ وبيئة عمل مناسبة لجميع منتسبي الجامعة.