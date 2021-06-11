شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: لأول مرة يتم تطبيق الزراعة التعاقدية في 3 محاصيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد القصير، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، إنه لأول مرة يتم تنفيذ الزراعات التعاقدية هذا العام لعدد 3 محاصيل تضم فول الصويا وعباد الشمس وأقطان الإكثار وتستهدف الدولة زراعة 250 ألف فدان من محصول الفول الصويا بسعر توريد 8000 جنية للطن وزراعة عباد الشمس لمساحة 100 الف فدان بسعر 8500 جنية للطن هذا بالإضافة إلى التعاقد مع الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية لتسويق أقطان الإكثار للموسم الجديد 2021 لصالح الشركة على كمية 150 ألف قنطار.

واضاف «القصير»، في تصريحات صحفية الجمعة انه تم ولأول مرة تقنين أوضاع مراكز تجميع الألبان وادخالها ضمن المنظومة الرسمية وضمان وجود بيانات عنها لتقديم كل الدعم اللازم لها، موضحا إنه تم البدء في تنفيذ المشروع مع عمليات التطوير وحصر لهذه المراكز على مستوى الجمهورية حيث بلغت 826 مركز، ووضع الضوابط والشروط الخاصة بآليات الترخيص وقامت وزارة الإنتاج الحربي بتصنيع المعدات والأجهزة اللازمة محليا لتوطين التكنولوجيا.

وأكد وزير الزراعة إنه تم إدراج مركز تجميع الالبان ضمن مبادرة البنك المركزي للقروض الميسرة بفائدة (5%) للتخفيف من الأعباء على صغار المربين وتم اعتماد صرف قروض لعدد (97) مركز باجمالى مبلغ 253 مليون جنيه.

ولفت «القصير»، إلى أن الدولة تتحمل الدولة تكاليف إصدار شهادة الاعتماد الدولي (HACCP) لمراكز تجميع الألبان طبقا لتوجيهات الرئيس والتي تتكلف حوالى 50 ألف جنيه لكل مركز، تدعيماً للمربي الصغير وفتح آفاق للتصدير، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة سوف تشهد استكمالا للمشروعات الزراعية ذات الأولوية.