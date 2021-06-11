شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تطعم بعثة منتخب مصر الأولمبي بلقاح كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت وزارة الصحة والسكان، بتطعيم بعثة منتخب مصر الأوليمبي لقاح فيروس كورونا، وذلك بمقر بعثة منتخب مصر الأولمبي بالعين السخنة ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021.

ويستعد منتخب مصر الأولمبي للتوجه إلى اولمبياد طوكيو باليابان والتي تنطلق 23 يوليو المقبل، للمنافسة ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات: الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.

جدير بالذكر أن أكثر من 6 ملايين سجلوا للحصول على لقاح فيروس كورونا من خلال الموقع المخصص لحجز اللقاحات، وتلقي نحو 3 ملايين التطعيم.

وكانت أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 271047 من ضمنهم 199285 حالة تم شفاؤها، و15510 حالة وفاة.

وزارة الصحة تطعم بعثة منتخب مصر الأولمبي بلقاح كورونا..(صور)

وزارة الصحة تطعم بعثة منتخب مصر الأولمبي بلقاح كورونا..(صور)

وزارة الصحة تطعم بعثة منتخب مصر الأولمبي بلقاح كورونا..(صور)