شكرا لقرائتكم خبر عن درجة الحرارة غير مسبوقة فى الصعيد ورياح على القاهرة وأمطار بالسواحل الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصل درجة الحرارة غدًا فى الصعيد إلي 46 درجة مئوية، وترتفع درجات الحرارة فى الصعيد بصفة عامة بينما تنخفص علي القاهرة والإسكندية ضمن تقرير حالة الطقس الغد.

تتوقع هيئة الارصاد الجوية المصرية نشاط الرياح على القاهرة وعدة مناطق وسقوط أمطار على مناطق من السواحل الغربية.

تكون درجة الحرارة الأعلي فى مصر للعظمي غدًا فى أسوان وإدفو وتصل إلي 46 درجة، بينما تكون أقل درجة حرارة عظمي فى مطروح والسلوم وتصل إلي 26 درجة.

ترتفع درجات الحرارة غدًا في الصعيد عن درجات الحرارة اليوم ويكون الطقس Weather شديد الحرارة في جنوب البلاد وجنوب سيناء نهارًا ومعتدل ليلاً.

ويسود طقس حار علي القاهرة الكبرى والوجه البحري ولطيف على القاهرة الكبري والوجه البحري ولطيف ليلاً، ومعتدل على السواحل الشماالية ولطيف خلال الليل.

وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى وجنوب البلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة، بينما توجد فرصة سقوط أمطار على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة بنسبة 20%.

وتكون حالة البحر المتوسط من خفيفة إلي معتدلة والرياح شمالية شرقية وارتفاع الموج من متر إلي مترين إلا ربع، بينما تكون الرياح شمالية غربية على البحر الأحمر والحالة من معتدلة لمضطربة وارتفاع الموج بين مترين ومترين ونصف.

تنشط الرياح غدًا على القاهرة الكبري وجنوب البلاد وجنوب سيناء، ويكون إتجاه الرياح شمالية غربية على جميع أنحاء الجمهورية وتتراوح سرعتها بين 14 و17 عقدة,

تتوقع الأرصاد الجوية أن تكون الرطوبة النسبية كما يلي:

القاهرة الكبري 70-25

السواحل الشمالية 80-40

شمال الصعيد 30-25

جنوب الصعيد 25-15

درجة الحرارة غير مسبوقة فى الصعيد ورياح على القاهرة وأمطار علي السواحل الغربية

درجات الحرارة في مصر غدًا السبت

تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلي انخفاض درجة الحرارة في القاهرة غدًا عن درجة الحرارة أمس واليوم وتكون درجة الحرارة في القاهرة 35-21 بدلاً من 38-23 درجة الحرارة اليوم، وكما تنخفض درجة الحرارة في الإسكندرية غدًا لتصبح بدلاً 29-19 من 30-21، وتصل درجة الحرارة في أسوان إلي 46-27 وكذلك الأمر في إدفو تكون درجة الحرارة 46-27 درجة.

يتوقع أن تكون درجات الحرارة المتوقعة غدًا كما يلي:

بلطيم 29-20

دمياط 28-20

طنطا 35-21

دمنهور 34-21

شبين الكوم 35-21

الزقازيق 35-21

مطروح 26-20

المنصورة 35-21

الإسماعيلية 36-25

السويس 37-25

الغردقة 40-26

العريش 30-23

شرم الشيخ 40-26

قنا 45-26

أسيوط 43-24

الفيوم 38-26

الأقصر 45-26

أبوسمبل 45-27

سوهاج 44-25

بنى سويف 40-26

المنيا 41-23

الوادي الجديد 45-28

درجة الحرارة غير مسبوقة فى الصعيد ورياح على القاهرة وأمطار علي السواحل الغربية

درجة الحرارة المحسوسة في الأماكن المرتفعة الحرارة

يتوقع ان تكون درجات الحرارة المحسوسة في الأماكن الأعلي في درجات الحرارة التى تزيد عن 40 درجة كما يلي: