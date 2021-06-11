شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: جرعة لقاح كورونا تعمل على تكوين أجسام مضادة لمواجهة العدوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح كورونا يؤخذ جرعتين الأولي بواقع 0.5 مل، ويتم حقنة في العضلة الدالية، ويساعد الجسم على تكوين أجسام مضادة لمواجهة العدوى، وأضافت وزارة الصحة والسكان أن لقاح كورونا لا يسبب عدوى كوفيد 19 .

وذكرت وزارة الصحة والسكان أن مصر تلقت حتي الآن 5.6 مليون جرعة من لقاح كورونا من استرازينيكا وسينوفارم وسينوفاك، مشيرة إلى أنه تم توريد 2.5 مليون جرعة من لقاح كورونا سينوفارم إلى وزارة الصحة و2.6 من لقاح استرازينيكا و500 ألف من لقاح سينوفاك الصينى.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن مصر ستستقبل مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصينى خلال الأسبوع المقبل.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»