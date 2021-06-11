شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقى الأمين العام لسكرتارية منطقة التجارة الحرة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وامكيلي مين، الأمين العام لسكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وحضر اللقاء المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وذلك أثناء مشاركته في فعاليات الدورة الأولى لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية.

واستهل رئيس الوزراء المقابلة بالإعراب عن تمنياته بأن يسهم إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية في زيادة حجم التبادل التجارى بين دول القارة، بما ينعكس على ارتفاع معدلات النمو وزيادة فرص العمل. وأضاف أن سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية يقع عليها دور كبير في ضمان التطبيق الأمثل لبنود الاتفاقية، وحث مزيد من الدول الأفريقية على التصديق على الاتفاقية.

من جانبه، أكد الأمين العام لسكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية أنه سيقوم بجولة في عدة دول في شرق وغرب أفريقيا، لحثها على التصديق على اتفاقية التجارة الحرة القارية.

كما أعرب عن شكره لمصر لأنها في طليعة الدول الداعمة لاتفاقية التجارة الحرة القارية، وتبذل جهوداً مشكورة في تعزيز العمل الأفريقى المشترك.

واختتم وامكيلى مين حديثه بالإشارة إلى أنه سوف يطلع رئيس الوزراء خلال زياراته القادمة لمصر على تطورات الجهود الجارية بشأن تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية.